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Происшествия

Жилой дом спасли от огня в гдовской деревне Кола

25.08.2023 10:17|ПсковКомментариев: 0

Жилой дом спасли от распространения огня в деревне Кола Гдовского района 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 10:01. Сгорела хозяйственная постройка. Удалось спасти от огня жилой дом и соседнюю хозпостройку. Причина возгорания, по предварительной информации, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В тот же день в деревне Осипки Пыталовского района огонь повредил стену в хозпостройке. В ведомстве считают, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки в строении.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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