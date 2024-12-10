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Общество

«Зверьё моё»: Аквариумная экзотика в одном доме с кошкой

13.12.2024 10:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 декабря. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли псковичка Анна и её дочь Вера - хозяйки рака Николая, который недавно родил 50 детей, аксолотля и кошки. Гости расскажут об особенностях аквариумной экзотики и о том, как все перечисленные питомцы уживаются в одном доме.

Кто такой водяной дракон, и как за ним ухаживать? В каких условиях нуждается мраморный рак, и почему он размножился? Как к жителям аквариумов относится кошка, и каких ошибок стоит избегать хозяевам? Почему брать животных с улицы - это не страшно?  Об этом и многом другом - в текстовой версии.

 

О спасённой жизни и внезапных детях

- Анна, Вера, добрый день! Познакомьте нас со своими спутницами.

Анна: - Сегодня у вас в гостях потрясающая кошка Сара, это наш первый питомец. Она, как вы видите, немножко волнуется, но у неё была нелегкая жизнь на улице. Благодаря моей подруге Лизе Ивановой, которая очень любит животных, мы забрали Сару к себе, сейчас ей почти 8 лет. Обратите внимание, насколько мы её хорошо выходили, какая она пушистая и красивая. Конечно, в её жизни было много стрессов, поэтому она достаточно своенравная. Но, как можно заметить, ухоженная, хорошая, здоровая кошка. Следующим нашим питомцем стал аквариумный рак Николай, которого нам подарили наши близкие друзья. Это очень удивительное создание. Мы думали, что это мальчик, а оказалась девочка. Пол выяснили после того, как Николай родил нам детей.

- Наверное, это было очень неожиданно?

Анна: - Да. Сперва мы заметили, что Николай носит сеточку с яйцами - это были детеныши, которые после вылупились в количестве практически 50 штук. И все они оказались жизнеспособны. В итоге Николай стал Николью. И ещё один наш питомец - редкое экзотическое животное аксолотль. Это подарок для Веры на день рождения. Зовут его, Куки.

Вера: - Потому что она желтого цвета, похожа на печеньку.

- Довольно нестандартный набор питомцев. Давайте поподробнее о них поговорим, начнём с Сары. Тяжело ли далось решение забрать животное с улицы?

Анна: - Для начала хочу рассказать, что больше 15 лет назад у меня был кот. Это была редкая на тот момент порода корниш-рекс. Он прожил со мной пять лет. Достаточно своенравный, со своими особенностями, и как-то у нас не совсем заладилась с ним жизнь, пришлось определить в другое место, к сожалению. Кот был очень агрессивный, со сложным характером, травмировал детей и взрослых. После него у меня был долгий перерыв, но однажды Лиза рассказала мне о том, что нашла двух маленьких котят на помойке, которые выживали в тяжелую осень, голодали. Она их забрала, вылечила и выходила, это было непросто. И трехмесячную девочку предложила взять мне. Я очень недолго думала, потому что для меня взять кота или собачку с улицы, постараться сделать их жизнь лучше, гораздо важнее, чем купить какое-нибудь породистое животное, которое более жизнеспособно и всегда найдет хозяина. У животных, которые остались на улице, шансов гораздо меньше, им вообще очень сложно в жизни. Поэтому мне захотелось взять кого-нибудь домой. Я забрала Сару. Конечно, она хулиганила поначалу, при приходе гостей было видно, что ей очень тяжело, она боялась людей других, детей, громких звуков, особенно, если это мальчишки. Видимо, когда у нее была уличная жизнь, ей сильно досталось. Сара была очень потрёпанной, шерсти очень мало, совсем истощена. Потребовались долгие годы ухода, витаминов, хорошего питания. Мы её брали на дачу, Сара стала много времени проводить на свежем воздухе, и мы с ней подружились. Нисколько не жалеем, наоборот, очень даже рады, что одна жизнь спасена нами.

Уже потом появились другие питомцы. Сначала была рыбка, потом подарили мраморного рака, уже три месяца у нас живет Куки. Куки и Николай - питомцы моей дочки, наверное, она побольше расскажет о них.

- Вера, Николай - какой-то особенный рак, он отличается от тех, которые живут в речках?

Вера: - Это мраморный рак, от сородичей он отличается только по цвету: у него коричневые пятнышки на теле.

- В каком уходе он нуждается?

Вера: - Ему нужно два раза в месяц менять воду в аквариуме и каждый день кормить.

- Ты сама это делаешь?

Вера: - Моет аквариум мама, кормлю я.

- Что есть в аквариуме?

Вера: - У нас стоит там домик в форме сапожка и искусственные растения.

- А что вы планируете делать с детьми Николая?

Вера: - Вообще хотели их отдать моей подруге. Она просила, потому что тоже у нее только собака, и она хочет себе что-то аквариумное. Половину еще просила сестра, так что, думаю, всех отдадим.

- Как рака воспринимает кошка?

Вера: - Кошку я вообще не пускаю в комнату, всегда закрываю дверь. Так что, если она и видит аквариум, то издали и никак не реагирует.

О волшебном существе и особенностях ухода

- Ещё один аквариумный житель появился не так давно. Что это за диковинка такая, аксолотль?

Вера: - Он родом из Мексики. Вообще, аксолотль - это личинка амбистомы. Амбистома - это такое земноводное из семейства хвостатых.

- Я читала, что эта личинка в некоторых случаях может видоизмениться, во что-то превратиться, это так?

Анна: - Обычно аксолотли проживают в таком статичном состоянии. Они не сформированы как эмбрион. Но у них есть другие очень интересные особенности. К примеру, способность регенерировать отмершие или поврежденные участки тела. Допустим, если он повредит лапку или хвост, это обязательно отрастет. Такое вот волшебное существо. Он очень необычный, это действительно водяной дракон. Сложно его отнести к какой-то стандартной классификации. Условия проживания у него достаточно специфические. Он любит ледяную воду. Так как аксолотль обитал в Мексике в пресноводных водоемах, где температура не достигает более 15 градусов, он не любит тепло и теплую воду. Брать его в руки нежелательно, он может быть агрессивным, так как при соприкосновении с человеческой рукой ему тоже очень тепло и неприятно. Не стоит забывать, что это всё-таки хищник и весьма своеобразный в поведении.

- То есть, он может укусить?

Анна: - Ну, теоретически да, как и любое животное, он может агрессивно отреагировать на прикосновение к нему.

Вера: - Поэтому они с Колей живут в разных аквариумах. Аксолотль может съесть рака.

- Кошка к аксолотлю тоже не допускается?

Анна: - Конечно. Они все живут в полнейшей сепарации друг от друга. Все автономно существуют, никто никому не мешает. У всех отдельные аквариумы, отдельное питание и своя среда. Раку и аксолотлю, как представителям водной среды, необходима всегда чистая вода. У акса стоят фильтры, у Коли постоянно чистим, моем аквариум, потому что раки, как известно, не живут в грязной воде. Их природа подразумевает постоянный уход за водой, за её температурой. Я даже вижу, как меняется настроение Куки, когда в воду, достигшую комнатной температуры 20 градусов, добавляем льдинки или кружку холодной воды. Он сразу оживает, радуется, что наконец-то поступил холод.

- То есть, можно добавлять лёд прямо из холодильника?

Анна: - Да, можно брать куски чистого льда из морозилки, ему становится очень комфортно в своей привычной прохладной среде. Да, ещё мы убрали все яркие источники света там, где он находится, он практически постоянно пребывает в полумраке. У аксолотля светобоязнь, он предпочитает темные помещения. Нужно учитывать эти особенности, когда ты берешь такое специфическое животное, важно следовать всем правилам, стараться не нарушать их среду обитания. Сейчас вы видите демонстрационный аквариум, не надо думать, что он там живет, для него эта емкость очень маленькая. Аксолотли обитают в больших аквариумах около 30-50 литров, даже одной особи необходимо пространство, а также укрытия, домики, раковины, где они могут прятаться. Если вы хотите разнообразить интерьер в аквариуме, необходимо знать, что любые кусочки крупного песка могут повредить желудок. Аксолотли - хищники, они могут съесть крупную песчинку или камушек и повредить себе внутренние органы, сильно травмироваться, вплоть до летального исхода. Лучше выбирать мелкий песок, искусственные растения, большие камни, чтобы создать ему водный мир.

- Чем питается ваша аквариумная живность?

Вера: - Аксолотль ест мотыля. Он в замороженном виде лежит в морозилке, каждый день отламываем кусочек и кладем ему в аквариум. А у Коли маленькие таблеточки, мы их купили в зоомагазине, каждый вечер я его кормлю.

Анна: - Это такие прессованные водные микроорганизмы с водорослями, специальный корм, сфабрикованный в таблетки. Мы их кидаем в аквариум, Николай берет таблеточку в свои клешни и стачивает всю целиком. Это забавное зрелище, как они питаются. Аксолотль заглатывает кусочек мотыля и начинает как-то внутри перерабатывать, даже не видно, что он что-то грызёт. Интересно смотреть, как он ловит еду, когда она поступает в воду.

- Корм приобретается в зоомагазинах?

Анна: - Да, он есть сейчас практически везде для любых животных, и водных тоже. Можно заказать в интернет-магазинах, для аксолотлей продается переработанная рыба или замороженные мотыли. В принципе, всё сейчас доступно.

- А сами эти животные доступны в псковских магазинах? Мраморный рак, аксолотль найдутся у нас?

Анна: - Мраморные раки есть в зоомагазинах, там, где рыбок продают. Насчёт аксолотля я не знаю. В интернете точно можно заказать, в том числе в Пскове. Нашего аксолотля привезли из Санкт-Петербурга. Я, честно признаюсь, была удивлена, что они вообще есть в России, потому что первый раз живьём увидела его весной в зоопарке в Калининграде. Это всё-таки редкость. И вот, в сентябре нам его привозят, думаю: какое чудо, потрясающее, совершенно необычное создание, как оно могло к нам попасть?

Об ответственности

- Вы упомянули, что акса нельзя брать в руки, а рака?

Анна: - Нежелательно, я думаю. Мы не рисковали, и никому не советую.

- Получается, аквариумные питомцы нужны для того, чтобы их созерцать? Не возьмёшь, как кошку, на ручки, не погладишь.

Анна: - Да, созерцать. Это не контактные животные, не такие, как наши любимые пушистики - хомячки, морские свинки, котики, собачки. Они живут своей обособленной жизнью, и необходимости в контакте у них нет. Они этого боятся, их смущают и напрягают прикосновения. Поэтому мы просто ими любуемся и стараемся поддерживать их жизнедеятельность.

- Есть ли в планах завести ещё какую-нибудь диковинку? Или, может, собаку?

Вера: - Я думаю, что пока что больше никого не хочу. У меня уже есть два аквариума, кошка. Иногда дядя привозит к нам собаку.

Анна: - Честно признаться, я собаку очень хочу, всегда о ней мечтала. Но, наверное, это несбыточная мечта, потому что нет ничего хуже тесного соседства. Всем нужен комфорт и внимание, даже если твои животные небольшие и живут в аквариуме. Собаке нужны пространство, дрессировка, специальные занятия, специальный уход. Я соизмеряю свои силы и возможности и понимаю, что не готова постоянно этим заниматься. Но всё равно каждый раз, когда вижу каких-нибудь собак, всегда хочу их забрать себе. И с улицы, и из магазина. У меня есть кумиры, например, Беляш, который приходил к вам в студию. Любимая собака нашей семьи - корги Арчи, который иногда заходит в гости. Собаки - это действительно нечто потрясающее и очень нужное, но завести себе пока не готовы.

- Я так понимаю, у вас в семье выстроены гармоничные отношения с питомцами, чтобы на всех хватало времени, всем был обеспечен уход. Какие ещё советы могли бы дать людям, которые планируют завести питомца, или ребенок слёзно просит собачку? Что учесть, на что обратить внимание?

- Повторюсь: животному необходимо пространство. Это правда. Не надо стараться в однокомнатную квартиру впустить вообще всех. На мой взгляд, это эгоизм чистой воды, когда мы думаем о том, как бы нам потешить себя и собрать вокруг максимальное количество животных. Всё должно быть в меру. Для собак требуются большие пространства, желательно, дом, природа, где есть возможность погулять и подышать воздухом. Животных нужно брать, я всегда за это, но оценивайте свои силы. Сейчас много искусственно выведенных пород кошек и собак, при этом важно не забывать о том, что многие наши братья меньшие остаются на улице. Им по возможности тоже нужно уделять внимание и забирать домой. Из самых невзрачных котиков и собачек вырастают красивые, роскошные, здоровые животные, счастливые тому, что их любят. Все животные нуждаются в определенном уходе, и неважно, рыбка у вас или собака, нужно учитывать все их особенности. Мы с дочкой договорились, что мы заботимся - и это не значит, что забочусь только я. Она должна четко понимать, когда включить фильтр для воды и когда его выключить, когда покормить рыбку, когда нужно поменять воду. Вера все эти нюансы знает. Она берет на себя ответственность. Если ваши дети хотят кого-то, они должны понимать, что будут ответственны за тех, кого приручают. Эта действительно фраза полна глубокого смысла, животных нужно содержать соответственно их потребностям.

- Анна, Вера, спасибо за интересную беседу и полезные рекомендации! На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч.

Теги: #Аквариум #животные #рак #кошки #питомец #Зверьё моё
Источник: Псковская Лента Новостей
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