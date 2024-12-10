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Общество

Педиатр назвала главную опасность для детей на новогодних елках

13.12.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Новогодние елки на свежем воздухе могут грозить ребенку обморожениями, если он проведет долгое время в мокрой одежде, рассказала педиатр клиник сети «РЖД Медицина» Ольга Голыжникова.

Морозы при сильном ветре, длительное воздействие низких температур вызывают обморожение, напомнила врач.

«Оно возможно даже при небольшой температуре, но при повышенной влажности, а также если на ребенке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы рук, ног, ушные раковины, нос и щеки. Прислушивайтесь к ребенку, периодически интересуйтесь его самочувствием, старайтесь двигаться на улице», — сказала врач.

При длительном пребывании на воздухе она рекомендовала взять с собой термос с теплым напитком. После больших мероприятий следует обязательно мыть руки, это должно стать неукоснительным правилом, подчеркнула Ольга Голыжникова, пишут «Известия». В случае возникновения симптомов болезни нужно немедленно обратиться к врачу, напомнила она.

Теги: #елка
Источник: Псковская Лента Новостей
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