Общество

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Мошенники в Telegram начали предлагать россиянам заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине крупного бренда.

Так, мошенник от лица сотрудника «Яндекса» написал корреспонденту агентства с предложением заработать. «Я - сотрудник "Яндекса" и приглашаю вас поставить лайк продуктам на нашей платформе. Обещаем 400 рублей за 5 кликов "Мне нравится". В день можно получить до 8,2 тысячи рублей. вы можете повторять это задание каждый день в течение 10 дней. Если можешь, пожалуйста, скажи мне "ОК"», - говорится в письме.

В ходе диалога мошенник просит пользователя указать возраст и заявляет, что менеджер свяжется с ним для дальнейших действий, а деньги будут поступать после выполнения задания.

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Мачнева рассказала, что это схема, в рамках которой на определенном этапе у пользователя попытаются выманить деньги. По ее словам, в первый день жертве дают задание «пролайкать» товары в онлайн-магазине, при этом пользователю действительно переводят небольшую сумму на карту за выполненную работу и предлагают продолжить «сотрудничество».

Если жертва соглашается, то на следующий день ей дают несколько заданий, среди них как аналогичные, так и новое: человек должен выкупить некий товар в онлайн-магазине, отправив деньги на карту, и прислать скриншот перевода - потраченную сумму пользователю обещают вернуть с процентами. Однако на самом деле человек переводит деньги злоумышленникам и в результате теряет их, пишет РИА Новости.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперт рекомендует критически относиться к любым крайне щедрым предложениям легкого заработка, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и обращать внимание, куда просят перевести деньги: «Если купить товар в онлайн-магазине предлагается путем перевода денег частному лицу - это должно насторожить».