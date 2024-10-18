Общество

Дмитрий Шахов принял участие в приёме граждан в фонде «Защитники Отечества»

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в приёме граждан в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

День бесплатной юридической помощи состоялся в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове. Консультационный прием граждан провели уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, представители Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, регионального управления Минюста России и управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области, сотрудники комитета юстиции Псковской области и комитета по социальной защите Псковской области.

К специалистам обратились 27 граждан из числа ветеранов СВО, членов семей участников СВО и погибших бойцов. Псковичи просили помощи у специалистов в решении таких вопросов как розыск без вести пропавших, оформление наследства, прекращение судебного делопроизводства, раздел совместно нажитого имущества, отсутствие выплат и алиментов, списание кредитной задолженности действующим участникам спецоперации. Все обратившиеся получили консультации и инструкции для решения правовых проблем.

«В нашем филиале юридическая помощь продолжает оставаться в списке самых актуальных обращений, поэтому выражаю искреннюю признательность и благодарность управлению Минюста России, службе судебных приставов и всем тем специалистам, которые нашли время и возможность встретиться с подопечными фонда и помочь им в решении их очень важных вопросов», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Как отметил уполномоченный по правам человека в Псковской области, пять обращений, которые поступили от граждан по вопросам розыска военнослужащих-участников СВО, выплаты денежного довольствия членам семей участников СВО, а также проведения медицинского ВВК и выдачи соответствующих справок о ранениях, полученных в ходе боевых действий, потребуют более глубокого правового анализа и разбирательств.

«Я взял их для рассмотрения в своём аппарате и личного контроля. День бесплатной юридической помощи, который состоялся в филиале фонда "Защитники Отечества", ещё раз подтвердил свою необходимость и актуальность для оперативного консультирования и помощи нашим гражданам по вопросам, связанным с проведением специальной военной операции», - подчеркнул после приёма Дмитрий Шахов.