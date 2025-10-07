12 минометных мин идентифицировали за день в Псковской области

12 минометных мин калибра 82 мм идентифицировали в Псковской области 14 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова идентифицировала 11 взрывоопасных предметов вблизи деревни Мозули Красногородского муниципального округа и один вблизи деревни Жгилево Порховского муниципального округа.
Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).