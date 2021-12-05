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Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек

Количество подписчиков телеграм-канала «ВТБ Мои Инвестиции» превысило отметку в 300 тысяч человек. Сегодня это самый крупный канал России в категории экономика по данным Telegram Analytics. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Средний охват одного поста – 80 тысяч просмотров. Популярность каналу обеспечивают профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг от команды «ВТБ Мои Инвестиции», обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, инвестиционные идеи и подборки наиболее перспективных бумаг, как на российском, так и на международных рынках.

«"ВТБ Мои Инвестиции" – это официальный канал "ВТБ Мои Инвестиции", бизнеса, который занимает лидирующие позиции на рынке управления капиталом в России. Сегодня под управлением «ВТБ Мои Инвестиции» – 4,4 триллиона рублей клиентских активов.

«Мы постарались через телеграм-канал дать широкому кругу инвесторов доступ к профессиональной экспертизе и аналитике высокого качества, которая ранее была доступна только нашим крупным клиентам. Сегодня, в период высокой волатильности на рынках, мы видим, что для людей особенно важен экспертный взгляд и качество информации, они стали более тщательно подходить к выбору ее источников. Нам доверяют, мы делаем востребованную рынком историю, будем и дальше развивать канал, пробуя новые форматы, доступные в Telegram», - отметил главный исполнительный директор «ВТБ Мои Инвестиции»*, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов.

Канал «ВТБ Мои Инвестиции» был запущен осенью 2019 года. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. «ВТБ Мои Инвестиции» активно работают по данному направлению, развивая также бесплатную Школу инвестора ВТБ, организуя регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, в том числе с представителями эмитентов.

В телеграм-канале «ВТБ Мои Инвестиции» также еженедельно проходят войсчаты с экспертами «ВТБ Капитал Инвестиции», в рамках которых любой желающий может в прямом эфире задать свой вопрос и пообщаться с инвестиционными консультантами, аналитиками и другими специалистами.

Подписаться на канал можно, перейдя по ссылке.

* АО «ВТБ Капитал»