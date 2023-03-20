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Россия прекратила действие таможенного соглашения с Эстонией

Действие соглашения между Россией и Эстонской Республикой о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах прекращено, соответствующее официальное сообщение МИД РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Двадцать шестого марта 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», - приводит РИА Новости содержание документа.