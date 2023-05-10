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Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков, говорится в распоряжении главы государства.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — приводит РИА Новости содержание документа.

ДОВСЕ подписан в Париже в 1990 году, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения.

Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».