Депутата Госдумы Анатолия Вороновского заподозрили во взяточничестве

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский подозревается в получении взяток, сообщил глава комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых парламентариями, Отари Аршба.

«Наш коллега согласен сотрудничать, и комиссия в данном случае поддержала просьбу генеральной прокуратуры и дает согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела. В результате следственных действий, если появится соответствующий необходимый доказанный следствием материал, они могут обратиться еще раз в государственную думу для принятия решения по существу», — сказал он.

Отари Аршба добавил, что Анатолий Вороновский считает «это постыдным для себя», и будет стараться доказать обратное, пишет РИА Новости.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении Анатолия Вороновского неприкосновенности. Завтра комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам порекомендует дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности и возбудить уголовное дело по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки»).

Анатолий Вороновский, избранный от партии «Единая Россия» по федеральному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края.