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Гоша Куценко поздравил Псков с Днем города

Российский актер, заслуженный артист РФ Гоша Куценко выступает в Зеленом театре Пскова сегодня, 23 июля, в рамках концертной программы кинофестиваля «Западные ворота», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Приветствуя зрителей, Гоша Куценко поздравил Псков с Днем города и поблагодарил за приглашение. «Я люблю Псков, за моей спиной прекрасная инсталляция "Псков - любовь", - сказал он, начиная выступление. - Мы вырвались из жаркой Москвы, добирались как могли, на самолетах, машинах».

Первую песню программы Гоша Куценко подарил Пскову. Композиция посвящена дочерям актера, в ней есть слова «Я знаю, есть любовь такая».

Артист отметил, что «Западные ворота» — это «шикарный фестиваль». Он посетовал, что фильмы с его участием не побеждали в псковском кинофестивале и пообещал привезти в будущем году в Псков новый фильм – «Любовь-морковь 4».