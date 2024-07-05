Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе пройдет в первые выходные августа

Фестиваль «Наше море» пройдет на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 2 по 4 августа. Что ждет гостей мероприятия, Псковской Ленте Новостей рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На фестивале гостей ждут:
«И, конечно, море хорошей музыки!» - отметили организаторы.
На сцене выступят:
«Настоящим сюрпризом станет выступление группы "Биртман" из Санкт-Петербурга. Подробное расписание будет позже» - поделились в ТКД.
Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».