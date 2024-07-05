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Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе пройдет в первые выходные августа

Фестиваль «Наше море» пройдет на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 2 по 4 августа. Что ждет гостей мероприятия, Псковской Ленте Новостей рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На фестивале гостей ждут:

соревнования по пляжному волейболу;

сапборды и качели в озере;

развлекательно-интерактивная площадка для самых маленьких гостей;

ярмарка крафтовой продукции;

деревянный городок игр;

кемпинг.

«И, конечно, море хорошей музыки!» - отметили организаторы.

На сцене выступят:

группа «Вальяж» из Пскова;

группа «Капитан Смоллетт» из Пскова;

группа «Лиза Матрешка» из Пскова;

группа Mesh! из Москвы.

«Настоящим сюрпризом станет выступление группы "Биртман" из Санкт-Петербурга. Подробное расписание будет позже» - поделились в ТКД.

Фестиваль проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».