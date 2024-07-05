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У гдовского фестиваля «Наше море» появилась первая песня

У гдовского фестиваля «Наше море» появилась первая песня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Еду, еду, еду я на "Наше море!" – главные слова этого лета для любителей отдыха, свободы и музыки. Совсем скоро мы расскажем, кто будет создавать музыкальное настроение на фестивале. Наберемся терпения», - рассказали организаторы.

Напомним, первый фестиваль «Наше море» состоялся летом 2023 года.

На фестивале в Гдове был побит мировой рекорд по приготовлению ухи — 4 237 литров. На приготовление блюда ушла одна тонна рыбы из Чудского озера.

На берегу разместили интерактивные площадки, детскую, спортивную и ярмарочную зоны, главную сцену, где один за другим шли выступления творческих коллективов. На противоположной стороне фестивальной площадки установили экран для кинопоказа псковских и лучших отечественных мультфильмов под открытым небом.

Вскоре стало известно, что фестиваль «Наше море», который проходил в Гдовском районе 4-6 августа в рамках празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи, сделают ежегодным.