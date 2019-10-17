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В Псковском драмтеатре прошла премьера спектакля «Энергичные люди». ФОТО

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоялась премьера спектакля по сатирической повести Василия Шукшина «Энергичные Люди». Постановка - комедия в двух действиях - Академического театра комедии им Н. Акимова из Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, премьера состоялась 26 октября, в рамках Всероссийского театрального марафона.

Режиссер спектакля - Валерий Никитенко, художник - Ирина Долгова, художник по свету - Александр Кибиткин, музыкальное оформление - Владимир Бычковский. В ролях: заслуженные артисты России Николай Смирнов и Владимир Миронов, народные артисты России Ирина Мазуркевич и Валерий Никитенко, а также такие актеры, как Виталий Кузьмин, Николай Колосов, Михаил Сливников и Елизавета Александрова.

В Театрально-концертной дирекции Псковской области отметили: «Герои сатирической повести для театра "Энергичные люди" - не знаменитые шукшинские деревенские "чудики" - поэты сибирского предместья, они жители городские, вполне благополучные и цивилизованные, но - мошенники, спекулянты. Действие разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных».