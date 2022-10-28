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Псковский театр драмы опубликовал новогоднюю афишу

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает взрослых и детей провести новогодние каникулы в театре. В праздничные дни драмтеатр будет отдыхать только 31 декабря и 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«В остальные дни зрителям обещают праздничную атмосферу и насыщенную программу – лучшие и любимые спектакли репертуара. Детей перед каждым представлением ждет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, взрослых – дневные и вечерние спектакли на большой сцене», – сообщили в театре.

В детскую новогоднюю афишу вошли спектакли для малышей от двух до шести лет: «Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра» и спектакль-сказка «Слон и птичка» для младшеклассников. С 24 декабря по 8 января все детские спектакли будут начинаться с новогодней интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Стоимость билетов на детские спектакли: 350 рублей.

Во взрослой афише – нашумевшая премьера уходящего года «Морфий» Булгакова (29 и 30 декабря). Не обойдется праздничная программа без комедий: 2 и 3 января зрителей приглашают на музыкальный спектакль «Пигмалион», премьера которого состоится в декабре, 7 января – на бестселлер прошлого года «Сережа очень тупой» (спектакль Дмитрия Месхиева) и 8 января – на красочную, фантазийную комедию о Серебряном веке «Пленные духи».

У зрителей будет возможность насладиться текстами классиков и романсами в исполнении Ирины Евдокимовой на спектаклях «Што-с» и «Ночь печальна» 4 и 5 января. Театр покажет и такие спектакли, как «Метель» (25 и 28 декабря), «Пиковая дама» (3 января), «Зойкина квартира» (4 и 5 января), «Отелло» (6 и 7 января), «Цветаева и саксофон» (6 января).

Псковский театр драмы обращает внимание зрителей на то, что в январской афише появились дневные показы взрослых спектаклей. Так, в 13:00 театр откроет свои двери для зрителей спектаклей «Пигмалион» (3 января), «Зойкина квартира» (5 января), «Отелло» (7 января).

Билеты на спектакли декабря и января в продаже в кассе и онлайн: https://drampush.ru/afisha.