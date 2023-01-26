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Блоги / Константин Калиниченко

Деньги любят тишину?

26.01.2023 18:01|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Если вам говорят, что дело не в деньгах, значит, это не ваше дело».

Билл Клинтон, 42-й президент США

Государственная Дума вчера приняла закон, согласно которому декларации о доходах депутатов и сенаторов не будут публиковаться в интернете. Уходит в прошлое одно из любимых развлечений многих россиян, которые буквально под микроскопом препарировали заработки и имущество народных избранников. Изучение этих сведений в большинстве случаев порождало прилив пролетарского гнева. Самая обычная декларация, где не было яхт и дворцов, часто шокировала простых россиян масштабами богатства. Вдобавок так случалось, что самые патриотичные из россиян, при любом удобном случае требовавшие покарать Америку и на чем свет стоит клянущие нетрадиционные европейские ценности, внезапно оказывались обладателями недвижимости за рубежом, а их дети почему-то получали образование на морально разлагающемся Западе. По декларации этот депутат был беден, как церковная мышь, а уровень жизни, демонстрируемый в ныне запрещенных соцсетях, говорил явно об обратном. Слава богу, наконец-то народ избавлен от этой беды, никто теперь уже не узнает, живет ли условный депутат Пупкин по средствам или же давно вышел за эти рамки.

Источник: papik.pro/karikatury

Закон, мягко говоря, вызвал широкое общественное недоумение. И было с чего. Наши народные депутаты, наверно, забыли, но во времена президента Медведева было принято решение публиковать сведения о доходах депутатов и чиновников по единственной причине — как метод противодействия коррупции. Потому что у многих государственных людей нажитое непосильным трудом уже демонстративно не помещалось в карманы, нужно было что-то делать с коррупцией в стране. Вполне логично, что решение о засекречивании деклараций общество, в первую очередь, восприняло как индульгенцию на коррупцию. Ну и главное, что отмечают в эти дни едва ли не все: депутаты Госдумы просто поставили себя в исключительное положение, показав, что они — элита, и не дело всяким простолюдинам знать, сколько зарабатывают и тратят сильные мира сего. Спасибо вам, господа народные избранники, нашли-таки способ указать плебеям на их место.

Особый интерес представляют попытки депутатов объяснить и оправдать принятие данного закона. Вот, смотрите, это просто хрестоматийные примеры работы адвокатов дьявола.

 
Первым высказался главный законотворец современной России глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Цитирую: «Требование подавать декларации приводило к разным нюансам. Главный заключался в том, что, к примеру, те же бизнесмены или общественники отказывались избираться в представительные органы». Вот же беда какая. Оказывается бизнес не идет во власть потому, что нужно декларацию подавать. Боится, видимо, фраппировать количеством нулей на счету широкую публику. Странно, я знаком со многими бизнесменами, так вот они, во-первых, далеко не из пугливых. Многие совершенно не скрывают своих доходов, да и почему бы их скрывать? Бизнес ради денег и затевается. А во-вторых, я их, так или иначе, спрашивал, почему они не идут во власть? И, знаете, все говорят одно и то же. Что просто не хотят иметь ничего общего с этим государством, предпочитают быть как можно дальше от него и пересекаться только в неизбежных случаях. Российский бизнесмен хорошо понимает: чем теснее ты связан с государством, тем крепче крючок и короче поводок, на котором тебя будут держать. На таком фоне сведения о доходах — ничего не значащие пустяки. Что же касается общественников, то это, простите, курам на смех, а не объяснение. Да большинство современных общественников готовы подметки лизать, чтобы их взяли куда-нибудь во власть и пристроили к непыльной синекуре для освоения бюджетов.

Еще одно объяснение родил сенатор от Крыма по фамилии Цеков. Снова цитата: «Это [публикация сведений о доходах] вызывает нездоровый интерес у различных личностей. Для чего нужно знать кому-то, сколько у конкретного сенатора или депутата квартир, какие у него квартиры, есть ли они у него. Для чего нужно это знать? Чтобы ограбить его? Я не совсем понимаю». Видно, что не понимаете, господин Цеков. А понять тут большого ума не требуется. «Это» нужно знать не для того, чтобы ограбить сенатора. Ровно наоборот — для того, чтобы знать, не ограбил ли сенатор кого-то. Прежде всего государство и собственный народ. Потому что прецедентов, к сожалению, много, когда чуть ли не за руку ловили нечистоплотных депутатов и сенаторов. И тех, что похитрее, которые лоббизмом занимались, и тех, что поглупее, которые просто брали взятки конвертами. А вывести их на чистую воду удавалось благодаря тому, что стеснялись указать в декларации свои нетрудовые криминальные достижения. Про «ограбить сенатора» — это вообще бред полнейший. Можно подумать, профессиональный вор перед походом на дело изучает декларации госчиновников и сенаторов и рассуждает примерно так: «Пупкина грабить не буду, у него декларация слабенькая, а вот Цекова пойду ломану, у него норм, есть чем поживиться».

Серей Цеков. Фото: globallookpress / Federation Council of Russia

И, конечно же, нашлись депутаты, которые объяснили принятие закона «новой реальностью», СВО на Украине и кознями проклятущего коллективного Запада. Очень интересно, причем тут СВО? Что нового и интересного может почерпнуть наш стратегический противник из декларации российского депутата, сенатора или чиновника? И как это поможет украинской армии на фронтах? Я понимаю, сегодня на СВО многие хотели бы списать все, что угодно, но сколько можно валить с больной головы на здоровую? Не нужно использовать спецоперацию в качестве фигового листка для прикрытия своей нечистоплотности.

После столь исчерпывающих объяснений пришлось вмешиваться уже спикеру Госдумы Володину. Он дважды накануне пытался смягчить негативный эффект. Первый раз, когда сообщил, что сведения о доходах будут доступны, но «в обобщенном виде». Второй, когда пообещал, что сам продолжит публиковать свои доходы и призывает к этому остальных депутатов. Хотел, как лучше, но, тем самым, запутал ситуацию окончательно. Многие задались логичным вопросом: если Володин публикует декларацию, а условный депутат Пупкин не стал публиковать, означает ли это, что депутату Пупкину есть, что скрывать и, скорее всего, он не чист на руку? «Если депутат хочет завоевать доверие избирателей, он должен быть открыт, он должен рассказать, откуда у него имущество, где какое», — говорит спикер Володин. Так зачем же тогда двумя часами ранее вы принимаете закон, позволяющий не публиковать декларации о доходах? По логике выглядит так, что в интересах тех депутатов, которым плевать на избирателей и их доверие.

Что касается «обобщенного вида», то это, видимо, сказано в духе российского новояза. У нас теперь все немного половинчатое: военная операция — специальная, мобилизация — частичная, а публикация сведений о доходах — обобщенная. Буквы все вроде бы русские, а смысл непонятен совершенно.

В итоге получается так, что сведения о доходах депутата и сенатора в публичном пространстве — это теперь не обязанность, а право. Как этим правом пользоваться — персональное дело подотчетных лиц. Что ж, отдать вопрос на откуп личной сознательности и гражданской ответственности выглядит в чем-то даже демократично, современно и, страшно сказать, либерально. Но где гарантии, что те же самые скрытные депутаты через полгода не пролоббируют уже полный запрет на публикацию деклараций депутатами. Цели придумают самые благородные, что-нибудь связанное с безопасностью государства и отказом от западной транспарентности.

Источник: respublika11.ru

Хочу здесь вернуться к теме участия бизнеса во власти, о чем старательно говорил глава правового комитета Госдумы Павел Крашенинников. Тут есть интересные прецеденты из истории и современности псковского парламентаризма. Возможно, не все знают, но самое громкое уголовное дело Псковской области началось именно с отказа публиковать сведения о доходах. Речь о деле Михаила Гавунаса, противостояние которого с тогдашним прокурором области Тимуром Кебековым стартовало именно с демонстративного отказа всесильного псковского олигарха сдать в аппарат областного Собрания декларацию о доходах. Обе стороны пошли на принцип, чем это закончилось, хорошо известно. Однако же, если следовать формальной логике, Михаила Гавунаса, дело которого в очередной раз безнадежно увязло в суде, нужно реабилитировать, а его уголовное дело закрыть.

Если уж совсем серьезно, то тема предпринимателей во власти всегда была довольно щекотливой. Сегодня идут разговоры, что нужно как-то бизнес в государственную власть возвращать. Туго, видимо, без умных голов. У чиновников хорошо получается рисовать дорожные карты и всенощно бдеть на совещаниях и в рабочих группах. Для серьезного дела же нужен именно бизнес-подход с его прагматизмом, интуицией и избранием кратчайшего пути к решению задачи. Это все государство поняло правильно. У меня только один вопрос: раз вам бизнес понадобился во власти, так какого черта вы его оттуда годами выкуривали всевозможными способами, вставляли палки в колеса и изживали как социальное явление? Опять у нас так вышло, что правая рука неожиданно выяснила, что не знает, чем занята левая.

Впрочем, и тут есть нюанс. Часть бизнеса давно нашла для себя приемлемый формат участия в политике. Вот, например, известный бизнесмен Денис Иванов второй срок работает в Псковской городской думе, его обязанность декларировать доходы не пугает. Я отлично помню его комментарий в том духе, что «я эти деньги заработал, а не украл, мне нечего их стыдиться». И он далеко не единственный бизнесмен в псковской законодательной и представительной власти. В общем, не надо представлять ситуацию так, будто бизнес не идет во власть только потому, что нужно сообщать городу и миру, сколько у него нулей на карте «Сбербанка».

Вот и получается, что, с какой стороны ни посмотри, а из этого закона торчат довольно неприятные уши. Я не буду обвинять ни авторов инициативы, ни остальных депутатов в наличии злого умысла. Есть он или нет, мне об этом ничего не известно. Но как-то так вышло, что все последовавшие объяснения наводят на нехорошие размышления. Уважаемые господа депутаты и сенаторы: выходит, вам есть, что скрывать от своего народа.

Константин Калиниченко

Теги: #ПЛН #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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