Общество

Декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковать уже с этого года

Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с этого года.

С этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Но данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут, пишут «Ведомости»

Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что сведения перестанут публиковать с 1 марта.

Парламентарии должны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей, до 1 апреля. Депутаты и сенаторы подают эти сведения в специальные комиссии соответствующей палаты парламента. Там проходит проверка полноты и достоверности сведений, а также соблюдения ограничений и запретов, которые действуют в отношении парламентариев. К примеру, им запрещено иметь счета за рубежом.

Президент Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. Один из пунктов указа говорит о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, «для опубликования не осуществляются». Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять декларации, в указе не говорится.