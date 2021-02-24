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Названы самые популярные модели LADA на Северо-Западе

Самыми популярными моделями LADA в 2020 году на Северо-Западе стали седаны Vesta и Granta, а также линейка автомобилей Cross. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Прагматика».

В Псковской и Новгородской областях наибольший интерес у автолюбителей вызывала LADA Granta – на нее пришлось чуть более 30% продаж.

Средняя стоимость новых автомобилей LADA на Северо-Западе в прошлом году составила около 785 тысяч рублей. Больше всего средств на покупку машин отечественного бренда тратили жители Мурманска – в среднем 850 тысяч рублей. Самый низкий «средний чек» в прошлом году при покупке автомобилей LADA отмечен в Псковской области – порядка 700 тысяч рублей.

Кредитные средства для приобретения новых автомобилей LADA чаще всего привлекали жители Санкт-Петербурга – 58% от всех сделок в автосалонах «Прагматика». Меньше всего к помощи автокредитов прибегали автолюбители в Псковской области – 42% от общего объема проданных автомобилей LADA.

В прошлом году в автосалонах Северо-Запада продолжился рост количества автомобилей зарубежных брендов, которые сдают в зачет покупки новых LADA. В частности, в сделках трейд-ин по приобретении новой LADA Vesta все чаще участвуют KIA Rio и Hyundai Solaris. В основном в зачет сдают постгарантийные автомобили отечественных и зарубежных массовых брендов старше пяти лет.