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Замглавы Пскова Сергей Гаврилов провел совещание по контролю гарантийных обязательств ремонта дорог

Сегодня, 15 марта, заместитель главы города Сергей Гаврилов провел рабочее совещание с целью координации усилий по контролю гарантийных обязательств, прописанных в муниципальных контрактах по ремонту дорог местного значения в Пскове. Об этом сообщается на сайте города Пскова.

В совещании приняли участие специалисты контрольного управления администрации города, контрольно-счетной палаты Пскова и контрольного отдела Псковской городской Думы.

В ходе обсуждения отмечалось, что в настоящее время в Пскове насчитывается 52 дороги, находящиеся на гарантийном обслуживании со стороны подрядных организаций. Гарантийные обязательства подразумевают устранение дефектов, обнаруженных после завершения работ: от ямочного ремонта до полного перекрытия дорожного полотна при необходимости. Сергей Гаврилов поручил собравшимся усилить работу по привлечению подрядных организаций к исполнению своих обязательств в рамках заключенных контрактов с учетом состояния дорожной сети. Он подчеркнул, что с теми, кто будет уклонятся от исполнения гарантийных работ, разбирательства будут вести в суде, а в предстоящих муниципальных соглашениях необходимо предусмотреть все нюансы для исполнения работ на должном уровне качества.

Начальникам контрольного управления администрации города и контрольного отдела Псковской городской Думы даны поручения проработать взаимодействие по контролю исполнения работ, направленных на устранение ямочности на дорогах города, избегая дублирования полномочий и зон ответственности. Замглавы Пскова намерен адресно проконтролировать выполнение работ на дорогах города. Также прорабатывается вопрос привлечения к работе по контролю качества специализированной лаборатории ГБУ ПО «Псковавтодор».