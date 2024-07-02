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«ГорДозор»: Шлагбаум раздора. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 сентября.

Шлагбаум, установленный жильцами дома номер 5 по улице Балтийской, стал камнем преткновения между жителями и теми, кто хочет подъехать ближе к школе и высадить своего ребенка. Что думают сами жители дома? Каково мнение управляющей компании? Сегодня ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили эти и другие вопросы с председателем совета МКД Балтийская, 5 Анастасией Виноградовой и директором ООО УК «Комфортный дом» Мариной Степановой.