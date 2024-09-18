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Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» поддерживают чистоту в Пскове

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» поддерживают чистоту в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фотографии: ООО «СитиИнвестГрупп»

Осень полноценно вступила в свои права, и на улицах города появляется все больше опавших листьев. Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» следят за этим и вовремя приводят газоны и обочины в должный вид.

Сотрудники провели уборку обочин и тротуаров с применением спецтехники, а также стрижку газонов. ООО «СитиИнвестГрупп» продолжает в ежедневном режиме следить за состоянием улично-дорожной сети города. Также организацией проведен ямочный ремонт с использованием щебня.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: