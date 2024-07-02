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За скрытые госномера в РФ будут лишать водительских прав на срок до 1,5 лет

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об ужесточении наказания за сокрытие номеров автомобиля.

На сегодняшний день за этот проступок предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев, пишет Калуга-Поиск.

Закон ужесточает ответственность за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, говорится в пояснительной записке к закону.

За повторное нарушение предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.