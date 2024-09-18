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Ограничить парковку возле социального городка планируют в Пскове

Затрудненный въезд на территорию социального городка в деревне Борисовичи Псковского района обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территорию социального городка въезд зачастую затруднен. Жильцы близлежащих многоквартирных домов загораживают проезд, что может затруднить подъезд машин скорой помощи или пожарной службы.

Решение об организации дорожного движения на данном участке временно отложено. Организуют оперативный выезд, чтобы принять решение.