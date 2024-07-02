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Автомобили с 1 октября подорожают из-за новых ставок утильсбора

Введение с 1 октября новых ставок утилизационного сбора на автомобили приведет к росту цен во всех сегментах, рассказал доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.

Самые масштабные изменения произойдут в сегменте машин с двигателем объемом 1-2 литра, рассказал он. Если раньше ставка сбора на них составляла чуть более 300 тысяч рублей, то сейчас выросла до 556 тысяч рублей.

«В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», — прогнозирует он.

При этом одномоментного подорожания все-таки не случится: автодилеры с избытком запаслись продукцией параллельного импорта, которой забиты все возможные склады, пишет «Прайм». Запасов точно хватит до конца года, а дальше подоспеют новые ставки утильсбора, заключил эксперт.