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В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Госдума отрицательно относится к идее снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до десяти километров в час, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Мы не поддержим снижение нештрафуемого порога до десяти километров в час, потому что это, в частности, может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. Действующий порог 20 километров в час нормально работает», — сказал он.

Володин напомнил, что Министерство внутренних дел не раз выступало с таким предложением, но поддержки у депутатов оно не находило, поскольку возникнет много сложностей с правоприменением, пишет РИА Новости.

Спикер Госдумы считает также, что нужно доработать законопроект об ответственности за опасное вождение. По его мнению, следует ужесточить наказание за повторное нарушение. В подтверждение необходимости такой меры Володин привел статистику, согласно которой число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5 процента по сравнению с 2022-м — до 132,5 тысяч. Погибли в ДТП 14,5 тысячи человек — на 2,3 процента больше, чем за предыдущий год. А число пострадавших оказалось больше на 166,5 тысячи, или на 4,3 процента.

Дискуссия вокруг снижения нештрафуемого порога превышения скорости ведется уже не первый год. Политики и эксперты отмечали, что подобная мера должна быть тщательно проработана и способствовать снижению смертности на дорогах. Володин уже не раз отмечал, что депутаты Госдумы относятся к этой идее негативно.