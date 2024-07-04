Стоимость проездных увеличится в Пскове с 1 октября, сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».
На основании приказов комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 19 сентября 2024 года, с 1 октября изменятся тарифы на оплату проезда пассажиров и провоз багажа по регулярным автобусным маршрутам городского и пригородного сообщения, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом».
При оплате транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца проезд будет стоить:
Стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте будет следующая:
Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области с 1 октября.