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Стоимость проездных увеличится в Пскове с 1 октября

Стоимость проездных увеличится в Пскове с 1 октября, сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

На основании приказов комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 19 сентября 2024 года, с 1 октября изменятся тарифы на оплату проезда пассажиров и провоз багажа по регулярным автобусным маршрутам городского и пригородного сообщения, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом».

При оплате транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца проезд будет стоить:

за 1-10 поездку 36 рублей,

за 11-20 поездку 35 рублей 50 копеек,

за 21-30 поездку 35 рублей,

за 31-40 поездку 34 рубля 50 копеек,

за 41 поездку и выше 34 рубля.

Стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте будет следующая:

единая транспортная карта (не более 100 поездок в месяц) – 1600 рублей,

единая транспортная карта (количество поездок в месяц не ограничено) – 2700 рублей,

транспортная карта школьника (не более 100 поездок в месяц) – 1100 рублей,

транспортная карта студента (не более 100 поездок в месяц) – 1200 рублей,

транспортная карта студента (количество поездок в месяц не ограничено) – 2000 рублей.

Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области с 1 октября.