Псковский промышленник ремонтирует дорогу на улице Гремячей. ФОТО

Известный псковский бизнесмен, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий взялся за ремонт дороги на улице Гремячей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, протяженность ремонтируемого участка - около километра.
«Поскольку ситуация с дорогами у нас, в Пскове, тяжелая, хочется, чтобы жители сами позаботились хотя бы об асфальте у своих домов, к которым ежедневно проезжают. Особенно это касается предпринимателей, - отметил Игорь Савицкий. - По этой дороге, на Гремячей, вообще было не проехать. И я взял эту дорогу на ремонт. Теперь мои строители воюют здесь с бездорожьем, ежегодно обеспечивают хороший проезд. Тут же река Пскова, Гремячая башня - люди отдыхают…».
Рабочие доводят каждую дорожную яму до необходимых геометрических размеров. Затем - укладывают туда готовую асфальтобетонную смесь. Запиливают асфальт, продувают его сжатым воздухом, из компрессора, промазывают край мастикой, продолжают укладку с помощью теплоподвода, горелки, трамбуют.
«Так, получаются не горки, а ровный асфальт. Большие ямы же заливаем бетоном - эта заплатка будет держаться долго, - добавил промышленник. - Чтобы влага не проходила, и бетон не потрескался, набрал мощность, - накрываем его пленкой. На несколько суток».
Ремонтировать этот участок рабочие начали несколько дней назад. По плану Игоря Савицкого, работы, скорее всего, закончатся не позже 25 - 26 мая.
«В общем, с покрытием здесь мы справимся своими силами. Однако жители думают, что так за дорогой следят городские власти. Поэтому у нас к муниципальной власти большая просьба. Убирайте нашу улицу, пожалуйста. Хотя бы раз в месяц. Все-таки туристический сектор», - заключил Игорь Савицкий.