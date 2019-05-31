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На улице Льва Толстого в Пскове устанавливают новый бортовой камень. ФОТО

На участке псковской улицы Льва Толстого, от улицы Гражданской до улицы Вокзальной, идут ремонтные работы. Выполнен демонтаж старого бортового камня - ведется установка нового. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественной организации «Убитые дороги Пскова».

Фото: группа «Убитые дороги Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

Общественники напоминают, общая протяженность участка ремонта - 967 метров. Планируется отремонтировать дорожное покрытие и тротуары. В связи с ремонтом - на участке одностороннее движение по направлению от улицы Гражданской до улицы Вокзальной. Работы выполняются в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».