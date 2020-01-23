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Власти Пскова сообщили об оборудовании пешеходного перехода на улице Кузбасской дивизии

На сайте губернатора Псковской области местная жительница пожаловалась на отсутствие пешеходного перехода напротив домов по улицу Кузбасской дивизии. На это обращение откликнулся глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Сообщение автора жалобы выглядит следующим образом: «Возможно сделать пешеходный переход на улице Кузбасской дивизии напротив 46 или 50 дома? Очень много людей, особенно - детей, которые в школу №25 идут с улиц Владимирской и Никольской, переходят дорогу в этом месте. До светофора далеко. Отдельное спасибо водителям, которые пропускают пешеходов в этом месте!».

Александр Братчиков ответил: «Оборудование пешеходного перехода в данном месте будет выполнено с организацией безопасных подходов к переходу в ходе планируемой реконструкции улицы Кузбасской дивизии».