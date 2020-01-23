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В 2020 году на нацпроект БКАД в Псковской области направят более 2,4 млрд рублей

В 2020 году в Псковской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из них свыше 2,3 млрд рублей на региональный проект «Дорожная сеть», 96 млн рублей на проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства и 500 тыс рублей на «Безопасность дорожного движения». Об этом было заявлено на заседании рабочей группы при администрации Псковской области по рассмотрению вопросов достижения целей и показателей региональных проектов по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Совещание прошло под руководством председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина с участием представителей муниципалитетов, входящих в Псковскую агломерацию, региональных ведомств, общественников, пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В текущем году запланирован ремонт автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 124,7 км на сумму 1 млрд 646 млн рублей. Дороги отремонтируют в Усвятском, Гдовском, Псковском, Печорском, Себежском, Бежаницком, Невельском, Стругокрасненском, Дновском, Дедовичском и Плюсском районах. Всего 14 объектов ремонта, 3 из которых будут выполнены силами ГБУ ПО «Псковавтодор».

Общая протяженность ремонтируемых дорог в Псковской городской агломерации составит 29 км. В городе Пскове запланировано привести в нормативное состояние 11 км дорог на сумму 336 млн рублей. На 6 новых объектов уже заключены контракты. Кроме того, продолжаются работы на двух переходящих объектах: перекрестках улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, Инженерной и Индустриальной. Еще один переходящий объект – дорога на кладбище «Орлецы» - сдан в эксплуатацию. Во второй половине марта подрядчики рассчитывают начать подготовительные работы по всем вновь начинаемым объектам.

В Псковском районе будет отремонтировано 4 дороги. Контракты с подрядными организациями заключены. На одном объекте уже началась вырубка деревьев и кустарников, расчистка обочин. На образовавшуюся экономию в 6,7 млн рублей объявлен еще один аукцион. Всего на ремонт дорог в рамках БКАД Псковский район получит 33,6 млн рублей.

На территории Островского района в плане ремонта 3 автодороги. По всем трем контракты заключены, на один объект уже вышел подрядчик. При благоприятных погодных условиях он готов завершить работы в июне. Сумма финансирования составит 24,1 млн рублей.

Печорский район получит на ремонт дорог по нацпроекту 34,4 млн рублей. В муниципальный контракт, который заключен с местным подрядчиком, включено 4 улицы. На сумму экономии объявлен еще один аукцион.

На дороги Палкинского района выделено 19,8 млн рублей. Контракт на ремонт дорог протяженностью 6,3 км заключен в декабре. Документация на закупку работ по дополнительному объекту на сумму экономии проходит согласование.

По итогам докладов Борис Елкин отметил положительную динамику в проведении конкурсных процедур и напомнил, что до конца марта все контракты должны быть заключены. Руководитель Комитета также обратил внимание коллег на необходимость расходования 100% средств до конца года и сообщил новое требование Министерства транспорта РФ: в этом году заключить все контракты на следующий год.

Напомним, в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» входит три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». В 2019 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» было направлено 2 млрд 97 млн рублей. На эти средства было отремонтировано 171 км автодорог, в том числе 151,4 км региональных дорог и 19,9 км Псковской агломерации. Кроме того, был проведен комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения: замена дорожных знаков, нанесение более 3,5 тыс км новой разметки, устройство барьерных ограждений, освещения, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и другие.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» проводилась работа по установке дополнительных камер фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году на регпроект выделено 100 млн рублей. В настоящее время ГБУ «Псковавтодор» проводит исследование дорожной сети для определения мест установки рамок автоматического весогабаритного контроля

На реализацию проекта «Безопасность дорожного движения» было потрачено 500 тыс рублей. В Великих Луках создан Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в мероприятиях которого приняли участие более 3 тыс детей. В 2020 году подобный центр появится в Пскове. Финансирование составит 1 млн рублей.