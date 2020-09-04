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На перекрестке Инженерной и Индустриальной выключен светофор

В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной выключен светофор. Об этом свидетельствует трансляция с видеокамер Pskovline. Затруднен выезд с улицы Индустриальной. Выстраивается «хвост» из автомобилей при движении со стороны Кузнецкой.

Пешеходы переходят дорогу между автомашинами.

На момент публикации новости продолжаются дорожные работы на перекрестке.

С 8 сентября на перекрестке должно быть введено круговое движение и упразднен светофор. Реконструкция перекрестка продолжается на протяжении нескольких месяцев и должна завершиться 28 ноября.