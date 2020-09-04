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Первый дорожный знак «Круговое движение» появился на перекрестке Инженерная - Индустриальная

Первый дорожный знак 4.3 «Круговое движение» появился в Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он установлен со стороны дома №3 по Индустриальной, пока развернут и для водителей не виден. На остальных сторонах перекрестка знаки кругового движения отсутствуют.

На трех из четырех сторон перекрестка сохранились стойки светофора. Демонтирована стойка со стороны АЗС.

Ни на одном из транспортных светофоров не работает полный комплект сигналов. На некоторых горит только красный, на других - только зеленый, иногда желтый. Пешеходные светофоры не работают, горожане ориентируются по транспорту и переходят проезжую часть, когда все потоки останавливаются.

Не закончено обустройство проезжей части со стороны заправки. Там установлен бордюрный камень и пока нет асфальта.

Тротуары на перекрестке тоже не оборудованы.