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Заказан проект ремонта Полковой и соседних улиц в Пскове

Администрация Пскова заказала проектную документацию на капитальный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним (2 очередь). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Среди прочего, в проекте должны быть отражены технические решения по капитальному ремонту земляного полотна, дорожной одежды, по организации дорожного движения, водоотведения, благоустройству, устройству тротуаров, переустройству (защите, выносу) существующих сетей или строительству недостающих коммуникаций инфраструктуры дороги: сети ливневой канализации, газоснабжения, водоснабжения, связи, электроснабжения (ВЛ, КЛ).

При возможности предполагается предусмотреть тротуары вдоль участков проектирования и устройство наружного искусственного освещения, а также водоотведение, укрепление откоса берега реки Мирожки по улице Красноармейская набережная.

Планируется разработать схему движения автотранспорта с учетом одностороннего движения.

Срок предоставления проектной документации заказчику - до 31 августа 2021 года. Сами работы выполнят в 2021-2024 годах.