Полоса в обход кольца строится на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове

В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной готовится выделенная полоса для поворота с улицы Инженерной направо в сторону улицы Кузнецкой. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, полоса уже заасфальтирована.
Дорога будет проходить вне перекрестка с круговым движением. Водителям при движении направо надо будет уступить дорогу транспорту, который будет двигаться с кольца.
Пока полоса не полностью готова для движения транспорта. Так, не подняты на нужную высоту несколько крышек люков.
Напомним, реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной должна завершиться 28 ноября.