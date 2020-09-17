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Полоса в обход кольца строится на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове

В Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной готовится выделенная полоса для поворота с улицы Инженерной направо в сторону улицы Кузнецкой. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, полоса уже заасфальтирована.

Дорога будет проходить вне перекрестка с круговым движением. Водителям при движении направо надо будет уступить дорогу транспорту, который будет двигаться с кольца.

Пока полоса не полностью готова для движения транспорта. Так, не подняты на нужную высоту несколько крышек люков.

Напомним, реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной должна завершиться 28 ноября.