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Мост через реку Ашевка в Бежаницком районе отремонтируют за 70 млн рублей

В Бежаницком районе завершен очередной этап реконструкции моста через реку Ашевка. Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» закончила монтаж балок пролетного строения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего в проектное положение установлено 18 железобетонных балок (по 6 штук на каждый из трех пролетов моста). Длина каждой балки составляет 15 метров, вес - 17 тонн. Они смонтированы на резино-металлические опорные части.

Напомним, новый трехпролетный железобетонный мост строят на месте старой переправы, смытой в 2013 году дождевым паводком. Полная длина сооружения составит около 50 м. Мостовое полотно будет иметь две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением. Также будут сделаны лестничные сходы (по одному с каждой стороны) и съезд с дороги Успенское - Сопрыгино.

Всего будет реконструировано 336 метров дорожного полотна (автомобильная дорога с мостом). Заказчиком работ выступает Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Средства на реконструкцию в объеме более 70 млн рублей выделены из областного бюджета. Работы должны завершиться до 31 августа 2021 года.