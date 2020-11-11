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Об ошибках при ликвидации переходов в Пскове рассказал активист «Убитых дорог»

Об ошибках при ликвидации пешеходных переходов в Пскове рассказал активист «Убитых дорог», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Пскова Николай Мельков 17 ноября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Николай Мельков сообщил, что упраздненный годом ранее переход у дома №32 по Октябрьскому проспекту был обустроен и входил в проектную документацию реконструкции улицы Свердлова. По его словам, неправильно сначала тратить деньги на проект, а потом закрывать переход. «Неважно миллион или 10 тысяч рублей. Для чего выделяем, чтобы все сделать правильно, а потом закрыть», - высказался он.

«При этом переход проходил вдоль стены Окольного города, его упразднение невыгодно туристическому маршруту», - обратил внимание активист. По его словам, в нормативах существует приоритет пешеходной доступности, но про них не знают в Пскове. Николай Мельков считает, что решение о ликвидации пешеходных переходов принимаются не в пользу пешеходов, даже когда ошибаются водители.

Также гость студии заявил, что решение убрать один из двух переходов через улицу Максима Горького на перекрестке с улицей Пароменской принималось без учета освещения переходов. «Раньше один раз переходили, а теперь три раза переходить. Почему переход три раза безопаснее, чем один?» - привел еще один аргумент Николай Мельков.