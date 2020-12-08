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Фотофакт: Кто-то знает короткую дорогу



Фото с камер Pskovline

Кто-то знает короткую дорогу. На перекрестке Инженерной и Индустриальной снова проложили путь через клумбу.

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Напомним, в ходе многомесячной реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной переложены все сети, расширена проезжая часть, устроено кольцевое движение, заменены опоры освещения, установлены новые пешеходные светофоры. Отремонтированы и проложены тротуары, перенесены автобусные остановки. На улице Индустриальной устроена разделительная полоса. Возле поликлиники появился шумозащитный экран.