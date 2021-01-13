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В УГХ Пскова объяснили отсутствие кнопок на новом светофоре на Индустриальной

В управлении городского хозяйства администрации Пскова прокомментировали публикацию Псковской Ленты Новостей об отсутствии кнопок вызова у нового неработающего светофора на улице Индустриальной. Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель начальника УГХ Александр Грацкий, кнопки светофора были установлены во время приемки объекта.

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Сейчас они временно сняты в связи с проведением оплаты «щита учета». Муниципалитет должен оплатить энергетикам подключение нового светофорного объекта. После оплаты подрядчик установит необходимые кнопки.

«Вы можете сомневаться, что мы запустим светофор 18 числа, но люди уже поехали ставить программу», - добавил Александр Грацкий.

Заместитель начальника УГХ подтвердил справедливость замечаний по неубранному мусору после реконструкции на перекрестке. По его словам, подрядчик торопился сдать объект перед Новым годом и не успел своевременно вывезти мусор. Сейчас подрядная организация «озадачена» этим вопросом.

Напомним, в авторской публикации на сайте Псковской Ленте Новостей сообщается, что у нового пешеходного светофора на улице Индустриальной отсутствуют 3 из 4 кнопок вызова.