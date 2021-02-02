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В Пскове временно отменили одностороннее движение на двух улицах. ФОТО

В Пскове временно закрыли пакетами новые дорожные знаки на улицах Герцена и Волкова с односторонним движением. Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник управления строительства и капитального ремонта администрации города Павел Андреев, это сделано с целью сохранности дорожных знаков до завершения реконструкции первого участка улицы Поземского.

На данный момент это объект незавершенного строительства и, по сути, сейчас является строительной площадкой, уточнил собеседник. После устранения всех недочетов подрядчиком ООО «Эгле» и передачи дороги в ведение управления городского хозяйства, схема с односторонним движением будет восстановлена. Все замечания могут быть устранены с наступлением благоприятных погодных условий.

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Сейчас готовится вторая часть реконструкции улицы Поземского, от Набат до Ипподромной. Подрядчик готовит рабочую документацию на основе проекта.

Напомним, в декабре на улицах Герцена и Волкова частично было введено одностороннее движение. Организация одностороннего движения на улице Герцена была предусмотрена проектом реконструкции улицы Поземского в Пскове. В январе неизвестные испортили дорожные знаки.