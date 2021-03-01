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Псковская область получит более 2 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту

В ближайшие два года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог в регионы будет направлено 100 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Из этих средств Псковской область получит в 2021 году 241 млн рублей, а в 2022-м – 1,8 млрд рублей.

Согласно тексту распоряжения, 189 млн рублей Псковская область получит в текущем году в виде межбюджетного трансферта, предоставляемого в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. 52 млн рублей составит межбюджетный трансферт, предоставляемый для достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

В 2022 году в регион поступит 1,8 млрд рублей в рамках межбюджетного трансферта, предоставляемого «в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов».

Всего же распоряжением запланировано выделение средств в 69 регионов, из них 27 млрд рублей пойдет на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов.

Михаил Мишустин также подписал распоряжение, которым дополнительно выделяется 10,5 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в Крыму. Эти деньги поступят из резервного фонда правительства и позволят привести в порядок свыше 330 км дорожного полотна на полуострове.

Добавим, что вопрос модернизации дорожной инфраструктуры обсуждался на совещании с вице-премьерами 1 марта. Михаил Мишустин поставил перед руководителями регионов задачу полностью и в срок реализовать все запланированные работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог. «Чтобы в городах и селах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы», - подчеркнул глава правительства.