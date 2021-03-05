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Светофор на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове сегодня может работать со сбоями

Светофор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове сегодня может работать со сбоями. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор ООО «Комсервис» Юрий Бурлин.

на фото: скриншот с камеры https://pskov.camera/

На перекрестке продолжаются работы по ремонту коммуникаций светофора. От дома 51а к дому 53 по Рижскому проспекту проложен новый 20-жильный кабель. Прокладка завершилась ночью 6 марта.

Сейчас ведется переключение контроллера со старого на новый кабель. После этого будет заменена программа, управляющая контроллером светофора. На время настройки возможны сбои в работе светофора.

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К вечеру настройку планируют завершить. Ожидаемый эффект от изменений – прекращение сбоев в работе нового контроллера.