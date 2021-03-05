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Переустройство сети питания светофора Рижский - Юбилейная продолжится до 8 марта

Работы по переустройству кабельной сети светофора на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове продолжатся до 8 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор ООО «Комсервис» Юрий Бурлин.

«На сегодня работы по переключению на новый кабель Рижского - Юбилейной закончены. Завтра еще есть объем по этой задаче. Осталось переключить три светофора - два транспортных и один пешеходный переход. Конец работ запланирован на 8 марта», - рассказал директор подрядной организации.

«Сейчас перекресток работает в штатном режиме. Перевод на программу работы контроллера без возможности одновременного срабатывания нескольких сигналов проведем после окончания работ. Это сделано для того, чтобы перекресток не отключался в желтый моргающий. Пока возможны мерцания нескольких сигналов», - добавил Юрий Бурлин.

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Напомним, светофор на крупном перекрестке выдает сбои с конца февраля. Считается что это связано с наличием старой кабельной линии. Сейчас ведутся работы по переустройству.