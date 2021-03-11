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Стенды в память о жертвах и героях войны появятся на дорогах Псковской области

В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» в 2021 году на дорогах Псковской области установят специализированные знаки, информирующие о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, стенды появятся в местах, где происходили значимые события военного времени.

Рабочая группа по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Псковской области решила установить 12 таких знаков. Пять из них появятся на федеральных трассах: А212 (Псков – Изборск - граница с Эстонской Республикой), Р23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница с Республикой Белоруссия), М9 (Балтия). Еще семь – на региональных дорогах: Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье, Порхов – Успенье, Новгородка - Пушкинские Горы, Ольша – Велиж – Усвяты - Невель, Опочка - Дубровка - граница с Республикой Белоруссия.

На стендах представят информацию о памятных местах и людях, внесших свой вклад в Великую Победу. Также на них поместят QR-коды для возможности получения более подробной информации о событиях войны. Среди памятных мест – псковские деревни, в которых фашисты морили голодом, расстреливали и заживо сжигали тысячи детей и женщин, больных людей, узников концлагерей, пленных. Кроме того, знаки будут содержать информацию о Героях Советского Союза, которые родились в регионе и совершили свои подвиги на Псковской земле и на других фронтах: Клавдия Назарова, Матвей Кузьмин, Илья Коровин, Никандр Васильев, Константин Будьков.

Специализированные знаки на автомобильных дорогах федерального и регионального значения Псковской области планируется установить в срок до 1 мая 2021 года. Работа проводится по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова.