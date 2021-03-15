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АвтоМир / Дороги

На Октябрьском проспекте в Пскове начались ремонтные работы

15.03.2021 14:10|ПсковКомментариев: 0

Подрядная организация - ООО «Дорожный отряд» - приступила к ремонту Октябрьского проспекта в Пскове. Работы проводят по контракту с управлением городского хозяйства администрации города Пскова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В настоящий момент идет подготовка к фрезерованию покрытия проезжей части: дорожные рабочие снимают канализационные люки и закрывают их временными металлическими крышками. Через несколько дней подрядчик приступит к срезке изношенного асфальта. Параллельно начнется разборка разбитого бортового камня вдоль дороги, а затем установка нового гранитного камня. На отрезке проспекта между улицами Свердлова и Гоголя Горводоканал будет производить замену водопровода. По окончании этих работ начнется укладка асфальтобетона. Этот вид работ запланирован на третью декаду апреля.

Полностью перекрывать Октябрьский проспект не планируют. Для выполнения дорожных работ будут закрывать по одной полосе. Движение автотранспорта будет организовано по утвержденной схеме.

В комитете напоминают, Октябрьский проспект – одна из главных магистралей города. В этом году в зону ремонта входит участок проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра семьи. Общая протяженность объекта ремонта – 1,216 км. Стоимость работ – около 112 млн рублей, большая их часть выделена из федерального бюджета. Срок завершения работ – 31 августа.

Теги: #ремонт дорог #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству #Октябрьский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
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