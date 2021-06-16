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Двухполосная велодорожка появится на новом Ольгинском мосту в Пскове

Двухполосная велодорожка появится на новом Ольгинском мосту в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«На будущем Ольгинском мосту уже заложена полноценная велодорожка. Она, к сожалению, будет проходить только по одной стороне, но будет иметь два направления и возможность съезда вниз на набережную», - рассказал он.

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Кроме того, в Пскове рассматривают проект пристройки велодорожки к мосту имени 50-летия Октября. Александр Грацкий заметил, что это будет «недешевое удовольствие».

Начальник ОГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт напомнил жителям города, что в настоящий момент движение на велосипеде по мосту запрещено, поэтому при пересечении моста велосипедисты обязательно спешиваться.

В свою очередь представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков заметил, что пешеходная зона на мосту слишком узкая для того, чтобы на ней могли разойтись спешившийся велосипедист и, например, женщина с коляской. В связи с чем вопрос пристройки велодорожки к мосту становится еще более актуальным, отметил Александр Грацкий.