Ольгинский мост в Пскове будет демонтирован и построен заново

Ольгинский мост в рамках реконструкции будет фактически демонтирован и построен заново, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Пскова Александр Братчиков.
После реконструкции мост будет находиться в этой же локации и визуально будет таким же, как на данный момент. «Мы рассматривали вариант арочного моста, как было до войны, но общественники оказались против, так как он будет закрывать Кремль, и станет второй точкой, которая по видовому восприятию будет соперничать с Кремлем. Там появятся достаточно широкие велосипедные дорожки с обеих сторон, будут и широкие пешеходные дорожки», - рассказал гость студии.