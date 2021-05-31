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Ольгинский мост в Пскове будет демонтирован и построен заново

Ольгинский мост в рамках реконструкции будет фактически демонтирован и построен заново, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

«Ольгинский мост - это боль с момента его строительства. Он изначально был построен по не очень правильному проекту, его пришлось усиливать дополнительными опорами, чтобы он был безопасным. Что касается ремонта, на данном этапе мы делаем проект реконструкции Ольгинского моста. Было несколько вариантов, сейчас остался один - согласованный с комитетом по охране памятников и общественниками города Пскова. Проект мы закончим в этом году, - рассказал сити-менеджер. - По большому счету, мост фактически будет полностью демонтирован и построен заново».

После реконструкции мост будет находиться в этой же локации и визуально будет таким же, как на данный момент. «Мы рассматривали вариант арочного моста, как было до войны, но общественники оказались против, так как он будет закрывать Кремль, и станет второй точкой, которая по видовому восприятию будет соперничать с Кремлем. Там появятся достаточно широкие велосипедные дорожки с обеих сторон, будут и широкие пешеходные дорожки», - рассказал гость студии.