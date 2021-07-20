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Дорогу от Дубровки до Дедович ремонтируют по нацпроекту

Автомобильную дорогу регионального значения Дубровка – Дедовичи в Дедовичском районе Псковской области ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорога ведет к мосту через реку Шелонь, который капитально отремонтировали в 2019-2021 годах, и является центральным въездом в поселок Дедовичи.

Подрядная организация АО «Буер» выполняет работы на участке протяженностью 10,5 км поэтапно. Компания фрезерует изношенный асфальт «захватками» и сразу укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Таким образом уже закрыли 6 км проезжей части.

В процессе ремонта подрядчик восстанавливает продольный и поперечный уклон, что улучшает ровность дороги и обеспечивает безопасное передвижение по ней.

В рамках контракта также идет ремонт водопропускных труб, заездных карманов на автобусных остановках. Обочины укрепят песчано-гравийно-щебеночной смесью. Разметка нанесена термопластиком с добавлением светоотражающих стеклошариков.

Контракт на ремонт подписан с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ оценивается в сумму более 155 млн рублей, которые выделялись из регионального бюджета. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 3 сентября.