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Разметку для велодорожки наносят на Рижском проспекте в Пскове

На объекте нацпроекта в Локнянском районе идут дорожные работы

На объекте нацпроекта в Локнянском районе идут дорожные работы

АвтоМир / Дороги

Разметку для велодорожки наносят на Рижском проспекте в Пскове

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Разметку для велодорожки наносят на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте. «Сегодня ночью наносят велодорожку на Рижском проспекте», - отметил он. Смотрите также Велодорожки начнут делать в Пскове в 2021 году