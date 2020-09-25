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Велодорожки начнут делать в Пскове в 2021 году

Велодорожки планируют делать в Пскове в 2021 году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В следующем году начнем делать велодорожки, где это позволяет действующая инфраструктура, - сказал он. - На существующих велодорожках обновим знаки и разметку».

Планируется, рассказал Борис Елкин, разработка отдельного проекта по созданию велоинфраструктуры в Пскове. «Есть определенные договоренности, люди, которые готовы помогать, которые неравнодушны к Псковской области и к городу Пскову, в частности», - сообщил он.

На решение вопроса развития инфраструктуры, пояснил председатель комитета, потребуется не один год. «В создании новой инфраструктуры есть несколько факторов. Это изменение федерального законодательства, к сожалению. Коллег подключили к этому процессу. Второй момент - это создание проектной документации. Процесс не быстрый и не простой», - продолжил он.

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Борис Елкин рассказал, что придерживается единого мнения с главой администрации Пскова Александром Братчиковым - ни в коем случае нельзя выпускать велосипедистов на проезжую часть. «Нужно использовать инфраструктуру тротуаров или около них, либо использовать зеленую зону, потому что культура вождения в нашей стране не позволяет полноценно использовать инфраструктуру дороги для велосипедистов», - заметил он.

«Надо думать о всех участниках дорожного движения», - добавил Борис Елкин.