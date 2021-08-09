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Администрация закажет концепцию развития велоинфраструктуры Пскова

Администрация Пскова закажет концепцию развития велоинфраструктуры областного центра. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин.

«Обустройство существующих и устройство новых велодорожек - одно из приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры города Пскова. Ранее в рамках благоустройства парков и скверов, реконструкций, а также нового строительства автомобильных дорог была начата работа по развитию велоинфраструктуры. В 2021 году мы продолжаем эту работу, совместно с "Убитые Дороги России". В текущем году администрация города Пскова закажет концепцию дальнейшего развития велоинфраструктуры города Пскова», - рассказал Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.